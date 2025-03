Costa-Concordia-Kapitän winkt Stelle im Vatikan

Anwältin: „Er hat sich im Gefängnis vorbildhaft verhalten“

Schettino habe bereits mehr als die Hälfte seiner Strafe verbüßt und damit die Frist für alternative Maßnahmen erreicht, so seine Anwältin Paola Astarita. Er wurde 2017 in letzter Instanz zu 16 Jahren Haft verurteilt und sitzt seitdem hinter Gittern. „Schettino hat sich in diesen Jahren im Gefängnis vorbildhaft verhalten. Er hat kritisch sein Verhalten bei diesem Unfall verarbeitet“, erklärte die Juristin am Dienstag.