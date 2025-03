Polizei identifizierte den falschen toten Hund

12-jährige Hündin in Box

Stattdessen wurde in einer verschlossenen Hundebox der Kadaver einer 12-jährigen Australian-Kelpie-Mischlingshündin namens „Zinna“ entdeckt. Das Paar trainierte mit der Hündin Agility, in der Hoffnung, eines Tages an der berühmten Westminster Kennel Club Dog Show teilzunehmen, heißt es in US-Medienberichten.