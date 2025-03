4:3! Rauchenwald lässt den VSV in Minute 77 feiern

Was für eine tolle Antwort des VSV auf die Niederlage in Bozen zum Viertelfinal-Start. Beim ersten Heimspiel der Play-off-Serie forderte man die Südtiroler total, führte 2:0 und 3:2 – am Ende ließ Kapitän Alex Rauchenwald die Adler in der Verlängerung übers 4:3 jubeln. Der KAC lieferte bei Pustertal eine völlige Leermeldung ab, verlor ganz klar mit 0:3. In dieser Serie steht‘s damit ebenfalls 1:1.