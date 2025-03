14-Jähriger wegen versuchtem Mord in NÖ verurteilt

„Er hatte fast Tränen in den Augen“

Festgehalten wurde die Brutalität auf einem Video. „Wir haben alle was getrunken“, gibt der Jugendliche zu. Zusammen mit seinen Freunden (20 und 29) hätte sich die Aggression immer weiter hochgeschaukelt. Der Älteste versucht am ersten Prozesstag vor Gericht in Krems den Burschen noch in Schutz zu nehmen: „Er ist nur daneben gestanden und hatte fast Tränen in den Augen. Man hat gemerkt, das ist ihm zu viel.“ – „Davon merkt man auf dem Video aber nichts. Man hört auch in seiner Stimme nichts von Tränen“, unterbricht ihn die Richterin.