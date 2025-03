Fast jeder zehnte Arzt arbeitet in der Pension

Immer mehr Ärzte schuften im Ruhestand weiter. Zum Beispiel Georg Pfau, der als Allgemeinmediziner mit 69 Jahren in Linz noch immer seine Kassenpraxis betreibt. Doch mit 70 ist für Vertragsärzte per Gesetz Schluss – ist dieses Alterslimit in Zeiten des Personalmangels noch zeitgemäß?