Wie Schafwolle zum „Boden-Wundermittel“ wird

In Kombination mit einem wasserspeichernden Granulat wollen die Forscher im Projekt „HydroSheepBoost“ gemeinsam mit zwei Firmen nun ein neues Produkt entwickeln, das Böden optimal mit Nährstoffen versorgt und die Wasserspeicherfähigkeit deutlich erhöht. Eine wesentliche Rolle spielt dabei das bislang kaum erforschte Mikrobiom in unbehandelter Schafwolle, das Bodenorganismen fördern kann. „Unsere Rolle ist unter anderem zu untersuchen, wie wir die Mikroorganismen der Wolle im Produktionsprozess erhalten und in den Boden bringen“, erklärt Projektleiter Samuel Bickel von der TU Graz.