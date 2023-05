Aus Schafwolle produzieren sie biologischen Dünger

Als Martin Weitschacher auf seinem Bauernhof in Dellach bei St. Veit mitten in der Coronazeit auf die Idee kam, aus Schafwolle Dünger herzustellen, war ein gesundes Kärntner Unternehmen geboren. In einer Produktionshalle unweit des Hörzendorfer Sees werden Pellets hergestellt, die Martin mit Gattin Julia unter dem Namen „Ecolets“ als biologischen Langzeitdünger verkaufen. Auch in den Spar-Geschäften in Kärnten und Osttirol wird der Dünger angeboten. Die Pellets sind ein ökologischer Naturdünger, der optimale Nährstoffe besitzt, Wasser speichert, den Boden lockert und hohe Erträge sichert.