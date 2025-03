Beliebtes Restaurant in die Pleite geschlittert

Quote soll im Rahmen der Fortführung erwirtschaftet werden

Man strebt eine Sanierung an und bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsplan-Quote von 20 %, zahlbar binnen 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes, was die erforderliche Mindestquote darstellt. Die Quote soll im Rahmen der Fortführung des Restaurants sowie notfalls auch über Investitionen von dritter Seite erwirtschaftet werden. „Der KSV1870 wird sich für eine Verbesserung der angebotenen Quote, zumindest im Hinblick auf frühere Zahlungen der Sanierungsplanraten einsetzen“, so Alexander Meinschad vom KSV1870, der die Gläubiger vertritt.