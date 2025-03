Zu spät beim Arzt: Kindergeld wurde gestrichen

Arbeiterkammer half

Sie wandte sich in ihrer Not an die Arbeiterkammer. Interventionen halfen nichts, der Fall ging vor Gericht. „Wir bekamen vollständig Recht“, sagt AK-Präsident Markus Wieser: „Die Mutter konnte ja nichts für die Erkrankung des Buben, oder dafür, dass es keinen zeitgerechten Ersatztermin gab.“