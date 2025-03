„Antworte nicht auf Aussagen alter, weißer Männer“

„Lernkurve steiler als die von Charles“

Vorwürfe wie diese lässt Hamilton am liebsten unkommentiert, er will auf dem Asphalt Antworten geben. Die ersten Ausfahrten im neuen Boliden stimmten Hamilton jedenfalls positiv. „Diese Tage sind wahnsinnig schnell verflogen. Hier wird der Grundstein für die Saison gelegt, und ich versuche, so viel wie möglich zu lernen. Meine Lernkurve ist steiler als die von Charles. Ich will schnell und effizient in die Arbeit mit Ferrari reinfinden“, erklärte der neue Mann in Rot.