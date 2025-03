Aschermittwoch: Wirte laden zum Heringsschmaus

Im Restaurant zur Stubn in St. Kanzian wird ebenso auf klassischen Heringssalat gesetzt, der dort auch zum Mitnehmen vorbestellt werden kann. Beim Kuchlerwirt in Treffen lautet das Motto sogar „Mit unserem selbstgemachten Heringssalat in Partystimmung!“ Der Gasthof zur Schmiede in Berg im Drautal bietet hingegen ein ganzes Heringsschmaus-Buffet, bei dem Gäste ihre Aschermittwoch-Wünsche selbst auf den Teller laden können.