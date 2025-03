Streckenumbau: „Wir wollen mit am Tisch sitzen“

Für den Verein steht nun ein Termin bei der steirischen Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) an: „Wir wünschen uns, dass wir in die Planung miteinbezogen werden. Wir wollen mit am Tisch sitzen“, so Baumgartner. Der Verein „Öffentlicher Verkehr mit Lebensqualität“ sieht vor allem ein Problem in der Kommunikation der Zuständigen mit den Anrainern, die nach eigenen Angaben zu wenig Informationen zu den Plänen erhalten.