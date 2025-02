Das Rätsel rund um die GKB-Eisenbahnkreuzungen

Beginn der Bauphase für den geplanten Nahverkehrsknoten an der S-Bahn Strecke bei der Peter-Rosegger-Straße war 2024. Die Bagger sind aber weder an diesem Bahnübergang noch an einer anderen der zwölf Eisenbahnkreuzungen der Graz-Köflacher Bahn (GKB) im Grazer Stadtgebiet im Einsatz. Noch in diesem Jahr sollten eigentlich erste Umbauten beginnen. Aber worum geht es eigentlich?