Jobsicherheit plötzlich wichtiger als das Gehalt!

Die jährliche Randstad-Studie zeigt, was Arbeitnehmer in 35 Ländern bewegt. Traditionell stehen Gehalt, Work-Life-Balance und Sicherheit an erster Stelle. Doch 2025 ist alles anders: Die Prioritäten haben sich verschoben – in Österreich liegt erstmals die Jobsicherheit an der Spitze! Weltweit rangieren Work-Life-Balance und Jobsicherheit (je 83 Prozent) knapp vor dem Gehalt (82 Prozent).