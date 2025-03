„Da geht mehr – das weiß Isak selbst am besten“

Trifft Isak Jansson in dieser Saison, dann spektakulär: Anfang September scorte er beim 3:2 gegen Salzburg im Fallen zum 1:1 und nach einem irren Sprint über 60 Meter zum 3:2. Im Dezember sorgte er mit einem gefinkelten Heber für das 2:2 in Salzburg, am Samstag kam Altach auf seine Abschussliste.