Landbus blieb in Unterführung stecken

Kein Faschingsscherz: Kurz nach Samstagmittag ist in Lauterach (Vorarlberg) ein Landbus in einer Unterführung stecken geblieben – der Klimaanlagen-Aufbau des Gefährts hatte sich an einem Betonbalken verkeilt. Das Malheur hatte auch Folgen für die Faschingsnarren.