Die Reise des Fastentuchs: Kunstwerk in 3. Kirche

Und in der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz wird heuer zum zweiten Mal das von Michael Hedwig geschaffene Fastentuch aufgehängt. Der Lienzer Künstler hatte es 2010 als Auftragsarbeit für die Innsbrucker Dompfarre gemalt – mit Acryl auf Baumwolle, die mit elfmal sieben Metern eine imposante Bildfläche bietet. Auch in der Michaelerkirche in Wien war Hedwigs Fastentuch drei Jahre lang im künstlerisch-religiösen Einsatz.