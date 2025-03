Neumarkter Ärzte haben wieder Internet und Telefon

„Es schaut ein bisserl russisch aus, aber es ist eine gute Notlösung.“ Tierarzt Stefan Steinhauser atmet auf. Mehrere Tage funktionierte er in seiner Ordination in Neumarkt weder Telefon noch Internet. Bauarbeiter hatten im Nachbarhaus die Leitung gekappt – die „Krone“ berichtete. Vier Mitarbeiter der Telekom rückten am Freitag aus, konnten nach längerem Hin und Her ein Provisorium errichten. „Über ein gekipptes Fenster vom Dachgrundstück eines Nachbarn läuft jetzt eine Leitung“, sagt der Mediziner. Und: „Ich habe an diesem Wochenende Notdienst. Umso wichtiger, dass jetzt wieder alles hinhaut“, lacht Steinhauser.