Regierungsprogramm-Panne ++ Opernball ohne Mörtel

Jacqueline Lugner setzte beim 67. Opernball ein stilles, aber aussagekräftiges Zeichen: Ein leerer Platz in der Loge erinnerte an ihren Vater. Simone Lugner hingegen sorgte für Aufsehen – an ihrer Seite: Roland Granzer, der langjährige Chauffeur von Richard Lugner, der den Baumeister 16 Jahre lang durch Wien kutschierte.