Drei Vergewaltigungen bei Kölner Karneval

Eine junge Frau soll rund um die Karnevalsfeiern in der deutschen Großstadt Köln Freitagfrüh in einer mobilen Toilette missbraucht worden sein. Das war jedoch nicht der einzige Vorfall in diese Richtung: Am Donnerstagnachmittag soll ein Unbekannter eine Frau im Bereich der Uni-Wiesen in einem Bauklo vergewaltigt haben. Zudem soll ein Mann am frühen Abend eine 18-Jährige in einem Gasthaus im Zülpicher Viertel vergewaltigt haben.