Ärzte: Papst Franziskus arbeitet schon wieder

Papst soll schon wieder arbeiten

Am 13. März – also in zwei Wochen – ist es zwölf Jahre her, dass der Argentinier zum Papst gewählt wurde. Spekuliert wird, dass Franziskus dann auf jeden Fall zurück im Vatikan sein will. Am Donnerstag bekam er zweimal Physiotherapie. Am Nachmittag habe der Papst in seinem Trakt im zehnten Stock des Krankenhauses die Kommunion empfangen, gebetet und dann gearbeitet.