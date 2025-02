Tausende trotzen Regen, um für Franziskus zu beten

Die Nummer Zwei im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, stand der Andacht im Vatikan vor. Er erinnerte an die vielen Katholiken, die seit Tagen für den im Krankenhaus liegenden Papst beteten. „Auch wir möchten uns heute Abend hier in seinem Haus mit dem Rosenkranzgebet öffentlich an diesem Gebet beteiligen“, sagte Parolin zu Beginn.