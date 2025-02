Steirische Kirchenspitze betet für kranken Papst

„Ich schätze seine Liebe zu den Armen“

Auch der neue steirische Weihbischof Johannes Freitag weilte vor wenigen Tagen in Rom – just zu dem Zeitpunkt, als „Papa Francesco“ in die Gemelli-Klinik eingeliefert wurde. „Ich schätze seine Authentizität und glaubwürdige Liebe zu den Armen sehr. Er hat die Flüchtlingsinsel Lampedusa besucht und Menschen geküsst, die von Krankheit gezeichnet sind.“ In Gedanken und Gebeten sei er bei dem Kranken, versichert Freitag.