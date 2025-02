Angeklagter verprügelte seine „Ex“ im Rollstuhl

Im Prozess räumt der Beschuldigte die Misshandlungen gegen seine „Ex! ein. Versucht allerdings, die Sache herunterzuspielen: „Das war natürlich nicht in Ordnung, zumal ich wusste, dass sie ja Pflegestufe 5 hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Aber wir haben uns nichts geschenkt. Ich habe mich nur gewehrt.“ Außerdem habe er damals ein Alkoholproblem gehabt. Was Richter Theo Rümmele zur Frage veranlasst, ob der Beschuldigte das Gefühl habe, ein Anti-Gewalttraining beziehungsweise eine Anti-Alkohol-Therapie zu benötigen. Was dieser verneint: „Ich habe mich wieder voll im Griff.“