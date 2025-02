Polizisten schnappten wartenden Drogendealer

Polizisten der Polizeiinspektion Sattledt waren am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in Eberstalzell auf einen 20-Jährigen aus Ried im Traunkreis aufmerksam geworden, der mit seinem Auto an einer unüblichen Stelle unterhalb einer Brücke parkte und dort offensichtlich auf jemand wartete. Wie sich herausstellte, wollte er offenbar Drogen an einen Süchtigen verkaufen.