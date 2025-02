„Arbeitender“ Dieb nach Parfumdiebstahl geschnappt

Als am Mittwoch gegen 14.40 die Meldung bei der Polizei einging, machten sich gleich zwei Streifen auf den Weg zu einem Drogeriemarkt im Nordosten von Klagenfurt. „Dort würde sich ein unbekannter Mann befinden, der zuvor in einem anderen Drogeriemarkt in Klagenfurt Parfum und Tiernahrung gestohlen hätte“, erklärt die Polizei. „Dieser Mann war mit Arbeiten in den Drogeriemärkten beauftragt.“