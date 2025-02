Bei Piratenball wird nun die Tabakfabrik geentert

1700 Gäste auch in der Tabakfabrik

Während beim herrlich bunten Faschingsball, für dessen Gelingen rund hundert Vereinsmitglieder sorgen, Jung und Alt gemeinsam feiern: Mit Musik auf vier Bühnen und in kreativen Kostümen, die in diversen Kategorien prämiert werden. Und mit 1700 Gästen – der selben Anzahl wie im Posthof – ist die Premiere in der Tabakfabrik ausverkauft, die Kapazität ist hier in Zukunft theoretisch erweiterbar. Gerald Stumptner vom OK-Team: „Wir sind schon gespannt, wie die Tabakfabrik als neue Location angenommen wird.“ Ahoi!