Kurz vor Geburtstag: Ex-ÖFB-Star Pirkner ist tot!

Pirkner stand auch in Diensten des FC Schalke 04

Auf Klub-Ebene trat Pirkner für die Austria in 164 Pflichtspielen 76-mal als Torschütze in Erscheinung (Torschützenkönig 1975/76 mit 21 Treffern!), in Deutschlands Bundesliga stand er zudem in Diensten des FC Schalke 04. Für die „Königsblauen“ agierte er in 59 Pflichtspielen (11 Tore), war aber auch in einen großen Schiebungsskandal verwickelt, der ihm in Deutschland eine zweijährige Sperre einbrachte.