Saalfelden hat kein Geld für „Haus der Musik“

Mehrheitlicher Beschluss gegen Projekt

Jetzt ist das Projekt endgültig vom Tisch: In der Gemeindevertretungssitzung am Montag sprachen sich SPÖ, Grüne und Teile des Bürgerforums dagegen aus. Grund: Saalfelden muss sparen. Die Kosten hätten sich von ursprünglich prognostizierten sechs Millionen Euro mittlerweile mehr als verdoppelt, so Stadtchef Erich Rohrmoser (SPÖ). Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP) wettert: „Für uns ist es unverständlich, dass zwar Investitionen gestrichen, aber keine Einsparungen an anderer Stelle vorgenommen werden.“