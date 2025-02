Grabher rückt in Indian-Wells-Hauptfeld nach

Die 28-Jährige ist per „protected ranking“ wegen einer Absage von Barbora Krejcikova in das Hauptfeld gerutscht, die tschechische Wimbledonsiegerin ist wegen ihrer Rückenblessur auch beim am 18. März startenden Miami-Turnier nicht dabei. Ihre jüngste Auftaktniederlage erlitt Grabher diese Woche in Merida/Mexiko.