Drogen und Messer nach Randalen-Fahrt gefunden

Wilde Szenen am Montagnachmittag in Salzburg! In der Pfenninger Straße Richtung Klessheimer Allee verlor ein Drogenlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Passanten mussten ausweichen, der Beifahrer versuchte mit der Handbremse das Auto zu stoppen. Am Ende stellte sich heraus: Der Mann stand unter Koks.