Unfalllenker verweigerte zu Hause den Drogentest

Alkolenker und Raser

Die Polizei kontrollierte in der Nacht auf Sonntag übrigens schwerpunktmäßig im Flachgau und in der Stadt Salzburg. Satte 220 Alkotests führten die Beamten durch, kein einziger verlief negativ. Nur im Gasteinertal fuhr den Beamten eine 30-jährige Pinzgauerin ins Netz. Sie hatte 1,1 Promille intus, ist ihren Führerschein los und wird angezeigt. Ebenso ergeht es einem 42-jährigen Pongauer, der in der 50er-Beschränkung mit 102 km/h in die Radarfalle raste.