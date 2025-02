Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben

Mindestens drei palästinensische Säuglinge sind nach Angaben eines Klinikleiters im Gazastreifen während einer Kältewelle an Unterkühlung gestorben. Said Saleh, Chef des Krankenhauses Asdika al-Marid in Gaza, erklärte, die Babys seien innerhalb der letzten Stunden gestorben. Der Gazastreifen liegt in Schutt und Asche, die Bevölkerung leidet nicht nur an der aktuellen Kälte, auch eine Hungersnot drohte zuletzt.