Schiedsrichter muss wegen Messi um die WM zittern

Disziplinarverfahren eingeleitet

Direkt nach dem Spiel wurde am Mittwoch ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das nun in der Sperre mündete. Der FIFA-Schiri habe seinen Fehler zwar eingesehen und entschuldigte sich auch für den Vorfall. Aber der Verband blieb hart – Ortiz akzeptierte die verhängte Disziplinarmaßnahmen mittlerweile sogar, um nicht noch mehr in Ungnade zu fallen.