Bei Niederlage ist die Saison für die Caps vorbei

Wie so oft im Sport spitzt sich eine Saison auf eine einzige Partie zu. Gewinnen die Caps heute zu Hause im zweiten Spiel der Best-of-3-Serie im Eishockey-Pre-play-off gegen Fehervar, fällt die Entscheidung am Freitag in Ungarn. Verlieren die Kagraner heute, ist die Saison zu Ende.