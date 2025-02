Neue Ermittlungen: Depardieu droht wieder Ungemach

Bereits Durchsuchungen in Frankreich und Belgien

Zuerst hatte die französische Online-Zeitung „Médiapart“ über die bereits seit einem Jahr laufenden Ermittlungen berichtet. Es werde untersucht, „wie viel Steuern er in Frankreich unterschlagen haben könnte“, hieß es. Mitte des Monats habe es Durchsuchungen in Frankreich und Belgien gegeben. Es seien auch mehrere Menschen verhört worden, allerdings nicht Depardieu selbst.