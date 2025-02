„Terrorist“ gespielt und Kuh-Opfer kämpft weiter

Sein Leben hing an einem seidenen Faden – doch er selbst fand seine Wahnsinnsaktion auch noch lustig: Am Bahnhof in Schwanenstadt, Oberösterreich, gab es Samstag früh einen Großeinsatz, ein Regionalzug musste evakuiert werden. Und das alles, weil sich ein krimineller Irrer wie ein Terrorist verhielt, einen Anschlag quasi nachspielte. Redakteur der Oberösterreichischen „Krone“ hat dazu alle Hintergründe. Und: Der Kampf von einer deutschen Wanderin (66) um Schadenersatz geht weiter. Im Jahr 2022 wurde die Urlauberin in Tirol von einem Muttertier fast totgetrampelt. Der Fall wird nun vor Gericht neu aufgerollt.