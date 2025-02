Thiem: „Es ist eine große Herausforderung“

„Es gibt so viele Hürden in einer Stadt, die einem sonst nicht auffallen“, so Thiem. Als sich der Ausnahmeathlet selbst in den Rollstuhl setzte, konnte er am eigenen Leib spüren, wie viel Kraft nötig ist, um sich fortzubewegen. Hohe Bordsteine, unebene Straßen und fehlende Aufzüge stellten plötzlich extreme Hindernisse dar.