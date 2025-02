Rottweiler-Angriff: „Weithin hörte man Hilferufe“

Vereinzelt schlendern Spaziergänger durch die abgelegene Gasse, die direkt am Friedhof vorbeiführt. Einige haben an diesem frühlingshaften Samstag ihre Hunde dabei – es ist eine beliebte Gassi-Strecke. Nur Stunden zuvor hatte sich hier in der Dunkelheit ein Überlebenskampf zugetragen, bei dem eine 34-Jährige aus Graz-Umgebung schwer verletzt wurde.