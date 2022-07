Rottweiler attackierte Kind: Steirerin vor Gericht

Die 42-jährige Angeklagte passte auf das Mädchen (5) und den Buben (7) ihrer Freundin auf, die Kinder blieben auch über Nacht bei ihr. Als das Mädchen auf die Toilette gehen wollte, öffnete sie die Tür zum Vorraum, wo der Rottweiler der Kinderbetreuerin - das ist sie auch von Berufs wegen - schlief. Der Hund sprang das Kind an und biss es mehrfach am ganzen Körper. Die Fünfjährige trug an den Oberschenkeln sowie in der Leistengegend schwere Bissverletzungen davon.