Was muss sich bis 2030 im Gesundheitswesen ändern?

Wie wird unser Gesundheitswesen in fünf Jahren wohl aussehen? Dafür gibt es den Regionalen Strukturplan Gesundheit Kärnten (RSG). Der heuer ausläuft - ein neuer Plan muss also her. Wie es mit der Zweiklassenmedizin tatsächlich aussieht, kommentiert „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher.