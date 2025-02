Wie das weite Land jetzt unendliche Weiten erobert

Bei Forschung an der Spitze

Niederösterreich hat bei technischen Entwicklungen für Weltraumtechnologien in Österreich eine führende Rolle übernommen und kooperiert dabei eng mit der europäischen Weltraumagentur ESA. Beyond Gravity ist der größte Raumfahrtzulieferer im Land. Das Unternehmen beschäftigt österreichweit 240 Mitarbeiter, im Werk in Berndorf sind knapp 25 Spezialisten im Einsatz.