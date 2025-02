8000 Ukrainer jetzt in Oberösterreich daheim

Nur ein ganz kleiner Teil will wieder nach Hause

AMS-Chefin Iris Schmidt erklärt: „Die steigende Zahl an Beschäftigten verdeutlicht, dass unsere Initiativen nachhaltig wirken und vielen Menschen eine neue berufliche Perspektive eröffnet haben.“ Laut einer Studie will der Großteil der Vertriebenen in Oberösterreich bleiben. Nur drei Prozent wollen fix wieder in ihre Heimat zurückkehren.