Yaroslav verlor Frau und Kinder bei Raketenangriff

Der Krieg in der Ukraine wütet nun seit drei Jahren und hat unzählige Leben zerstört. Wie auch das Leben von Yaroslav Bazylevch. Am 4. September 2024 traf eine russische Rakete sein Zuhause. Seine Frau Evgenia und die drei Töchter wurden bei dem Angriff getötet. „Mein ganzes Leben war in einem Moment ausgelöscht“, erzählt der Ukrainer. (siehe Video oben)