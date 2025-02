Frau erschlagen: U-Haft über Liebhaber verhängt

Treffen für Drogenkonsum

Der 20-Jährige hatte sich am Dienstagabend mit der Frau in der online buchbaren Wohnung in der Apartmentanlage getroffen. Offenbar hatten sie vereinbart, gemeinsam Suchtgift zu konsumieren, so die Polizei. Beide waren in Wien in unterschiedlichen Bezirken aufrecht gemeldet.