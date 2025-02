Ausgesetzte Würgeschlange gibt viele Rätsel auf

Dauerhaftes neues Zuhause in München?

Reptilien dieser Größe lassen sich nur schwer vermitteln, weiß Schwaiger. Deshalb tritt sie unter anderem in Kontakt mit einer Reptilienauffangstation in München. Auch bei einem Reptilienpark in Bayern will man vorstellig werden. Dort stünde „Nagini“ ausreichend Platz zur Verfügung. Vor einer Weitergabe bzw. Vermittlung gilt es aber, eine vierwöchige Frist abzuwarten.