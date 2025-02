„Auf einmal haben alle den Turbo gezündet“

Mit einem Lächeln im Gesicht tritt Schwimm-Ass Luca Karl die Heimreise aus Ägypten an. Der Salzburger belegte beim Freiwasser-Weltcup in Somabay den 28. Platz. „Es war insgesamt sehr gelungen“, resümierte Karl und berichtet weiter: „Wir waren in der Spitzengruppe dabei, immer in den Top 15 bis zur letzten Runde. Dann habe ich leider wirklich den Preis dafür bezahlt, dass das Rennen so schnell war und alle Superstars auf einmal den Turbo gezündet haben.“ Dennoch blieb der Student am Ende unter zwei Minuten Rückstand auf den Sieger Florian Wellbrock (D). „Die WM-Quali war es leider nicht. Trotzdem ist es mein bestes Weltcupergebnis in der Hinsicht, dass der Abstand zum Sieger noch nie so gering war“, jubelt der 22-Jährige.