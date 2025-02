Das ging fix: Zweiter Blauer ist nun Bürgermeister

Das hat nicht lange gedauert: Schon während die Freiheitlichen sich – wie berichtet – über ihren ersten „echten“ Bürgermeister in Enzersdorf an der Fischa freuten, luden sie zum nächsten Medientermin. Diesmal am Wort war Dietmar Ruf, der nun in Gerasdorf bei Wien das Amt des Stadtchefs übernehmen soll. Dafür hat sich der Blaue mit der ÖVP auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt. Mit Kadun Hana als Vize will der FPÖ-Mann jetzt vorrangig die Stadtfinanzen stabilisieren.