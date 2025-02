Erster „echter“ blauer Bürgermeister in Enzersdorf

Was sind die Pläne für die Zukunft?

Bei der Zusammenarbeit wolle man auf breite Bürgerbeteiligung setzen. Eine besondere Herausforderung für den Ort sei der starke Zuzug. „Alleine in den letzten acht Jahren sind wir um 20 Prozent gewachsen“, so Werner Herbert. „Wir wollen die Infrastruktur stärken, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen verbessern, begleitetes und junges Wohnen vorantreiben und die Nahversorgung in beiden Ortsteilen sicherstellen“, so der Neo-Stadtchef weiter.