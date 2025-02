Rot hilft Blau zum ersten Ortschef im Land

Auch die SPÖ unter Sven Hergovich kann den einen oder anderen Erfolg für sich verbuchen. Was, auch wenn Hergovich als Minister in die Bundesregierung nach Wien wechselt, in den politischen Geschichtsbüchern stehen wird: Die SPÖ machte durch ihre Unterstützung den ersten blauen Vollzeitbürgermeister in Niederösterreich möglich.